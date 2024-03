Roma perde, mas vai à próxima fase da Europa League

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - A Roma perdeu por 1 a 0 para o Brighton and Hove Albion da Inglaterra fora de casa, mas conseguiu se classificar para as quartas de final da Uefa Europa League, a segunda competição de clubes na hierarquia do futebol europeu.

O time da capital italiana chegou ao Falmer Stadium, em Brighton, com a classificação encaminhada após a vitória por 4 a 0 no jogo de ida em Roma.

Assim, o time do técnico Daniele De Rossi podia até mesmo perder por três gols de diferença, que ainda assim venceria o confronto das oitavas de final.

O único gol da partida foi marcado por Danny Welbeck, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Além da Roma, outras duas equipes italianas vão jogas as quartas de final: o Milan e a Atalanta.

Os demais classificados são West Ham e Liverpool, da Inglaterra; o Olympique Marseille, da França; o Benfica, de Portugal; e o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Os confrontos das quartas de final serão definidos em um sorteio nesta sexta-feira (15) e os jogos serão nos dias 11 e 18 de abril.

No domingo, a Roma enfrenta o Sassuolo às 14h no horário de Brasília no Stadio Olimpico pelo Campeonato Italiano.

Faltando dez jogos para o fim da disputa, os romanos ocupam a quinta posição com 48 pontos, três atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões. (ANSA).

