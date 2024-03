Remessa Conforme atinge US$ 623,744 milhões em valor aduaneiro em 2023, mostra Receita

O programa Remessa Conforme, da Receita Federal, atingiu no ano passado o valor aduaneiro de US$ 623,744 milhões, segundo dados do órgão. O montante, publicado no Balanço Aduaneiro 2023, corresponde ao valor dos produtos comercializados, incluindo frete e seguro.

Segundo a Receita, 37.468.711 encomendas internacionais para importação foram declaradas no âmbito do programa de conformidade.

Ao longo do ano passado, o programa certificou oito plataformas de e-commerce: Shein, Shopee, AliExpress, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza e dois CNPJs da startup de tecnologia Sinerlog.