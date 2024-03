BA: bimotor caiu na mesma cidade e no mesmo dia que outro avião há 17 anos

Após uma aeronave cair e deixar uma vítima na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, um acidente com outro avião na mesma cidade, há exatos 17 anos, foi lembrado.

O que aconteceu

Em 2007 um avião bimotor caiu nas imediações de uma fazenda; quatro ocupantes da aeronave morreram. Informações da Folha de S. Paulo sobre o dia do acidente apontam que o horário da queda foi por volta das 12h. O avião seguia para Salvador quando caiu — a capital baiana era o destino final do voo, que já havia passado por Juazeiro e Paulo Afonso, ambas também na Bahia.

Bimotor levava R$ 5,6 milhões (valores da época) em cédulas, e dinheiro foi saqueado. A empresa Nordeste Valores, responsável por contratar o voo, disse que o dinheiro pertencia a bancos que, na época, fretavam aviões em conjunto para o transporte de valores entre agências.

Algumas pessoas foram presas pelo saque, e dinheiro sumido levou medo a moradores. Em relatos publicados na época pelo jornal da Faculdade de Comunicação da UFBA (Universidade Federal da Bahia), moradores do distrito de Maracangalha, próximo à São Sebastião do Passé, disseram que casas foram invadidas por homens que buscavam roubar os valores supostamente escondidos.

Já o acidente de hoje aconteceu às margens da BR-110, nas proximidades da comunidade quilombola da Sereia. Moradores da região, a pouco mais de 60 km de Salvador, afirmaram ao UOL que um barulho de explosão foi ouvido após a queda.

O piloto do bimotor, que morreu no local do acidente, era o único ocupante da aeronave. Chovia forte no momento da queda, segundo a Polícia Miltiar. O fogo foi controlado e a área permaneceu isolada no começo da tarde.

Avião estava regular. A aeronave, modelo EMB-810C e matrícula PT-REY, foi fabricada em 1980 e tinha capacidade para cinco passageiros além do piloto.

Investigação aberta. Uma equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi enviada ao local. O órgão informou que busca fazer a investigação no "menor prazo possível".