Produção de milho 2023/24 será de 123,4 milhões de toneladas, prevê Agroconsult

Brasília, 14 - A produção total de milho do Brasil em 2023/24 será de 123,4 milhões de toneladas, queda de 11,9% em relação à safra anterior, estimou nesta quarta-feira (13) a Agroconsult, no evento "17ª Previsão de Safra da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) e Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea)", realizado em Brasília. Deste volume, 95,9 milhões de toneladas correspondem à segunda safra de milho. Considerados os dados que estão sendo colhidos no Rally da Safra, expedição que percorre áreas de cultivo, a Agroconsult estima que a produção do cereal nesta temporada será 9% menor na primeira safra (verão) e 12,8% inferior na segunda.Já a área plantada caiu 5,9%, para 21 milhões de hectares, em função principalmente da decisão de produtores de não plantar o cereal e optar pelo cultivo de algodão. Segundo a Agroconsult, a área destinada ao milho de verão em 2023/24 é de 4,8 milhões de hectares, queda de 10,5% ante a safra anterior, enquanto a área prevista para a safrinha deve recuar 4,5%, para 16,2 milhões de hectares. A queda menor na safrinha é explicada pelo fato de a cultura ter sido favorecida pela soja precoce que, por sua vez, teve o ciclo encurtado em função do clima. Segundo Pessôa, até o momento o plantio da safrinha se desenvolve em condições favoráveis.As exportações de milho são projetadas em 41 milhões de toneladas.(*) O repórter viajou a convite da Anec.