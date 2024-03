Porto de Porto Alegre movimentou 81% mais cargas no 1º bimestre

São Paulo, 14 - A unidade Porto Alegre da Portos RS movimentou no primeiro bimestre 175.227 toneladas, 81% mais em relação a igual período de 2023. De trigo foram movimentadas 89.811 toneladas, de fertilizantes, 45.996 t, de sebo bovino, 20.879 t, e de cevada 17.291 t. A maior parte das cargas movimentadas era brasileira, ou 89.721 toneladas (58,64% do total). Na sequência, vieram Rússia (38.936 t), Argentina (12.530 t), Alemanha (7.060 t) e Uruguai (4.761t). "Os embarques realizados no Porto de Porto Alegre tiveram, principalmente, os Estados Unidos como destino (21.559 t) e também o mercado interno (570 t)", disse a Portos RS em nota.