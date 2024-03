Polícia prende 4º suspeito pela morte de homem durante Carnaval de Olinda

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quinta-feira (14), um quarto suspeito de envolvimento na morte do comerciante Rafael Gonçalves Elhimas. Ele foi morto a tiros por um criminoso fantasiado de papangu durante o Carnaval em Olinda.

O que aconteceu

O suspeito estava escondido na casa de uma irmã. A residência onde o homem se escondeu fica na cidade de Abreu e Lima, região metropolitana de Recife, segundo o delegado Francisco Océlio.

As duas primeiras pessoas que foram presas em fevereiro, no interior do estado, são investigadas por supostamente extorquir a família da vítima. Eles afirmaram à polícia que exigiam o valor de uma dívida por droga, porém, não há informações que relacionem Rafael ao uso de substâncias ilícitas.

Já os outros dois suspeitos são investigados pela morte em si, informou o delegado. Ele também diz que a dupla deve ser indiciada por outros dois homicídios.

Océlio disse que vai pedir a prorrogação do inquérito e das três primeiras prisões por mais 30 dias. O delegado informou que fará o pedido ao Ministério Público estadual e à Justiça na sexta-feira (15).

Peritos da Polícia Civil ainda analisam se os suspeitos podem estar relacionados a morte de outras 17 pessoas.

O delegado destacou que ainda tenta identificar qual dos suspeitos pode ter sido o autor dos disparos. Além disso, a polícia não descarta a participação de outras pessoas e a existência de um mandante.

Relembre o caso

O assassinato do comerciante foi registrado pela câmera de segurança da loja. Rafael Gonçalves Elhimas foi morto no dia 11 de fevereiro por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro do Varadouro.

Um criminoso fantasiado de papangu atirou contra o comerciante. A fantasia é uma tradição cultural de Pernambuco, em que pessoas saem no Carnaval com roupas e máscaras coloridas.

Suspeito fingiu ser um cliente. Imagens mostram que ele segura uma garrafa de água e dá passagem para um homem, que olha produtos nos fundos da loja.

O homem de 34 anos morreu no local. Uma mulher presenciou os disparos e correu para ajudar o homem baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos.