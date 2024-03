Pode tomar bebida alcóolica depois de pegar dengue? O que dizem os médicos

Ingerir bebida alcoólica no ciclo de recuperação de dengue não é recomendável. O consumo durante o período de infecção agrava quadros de desidratação e aumenta o potencial de lesões hepáticas.

Por que não beber com dengue?

O vilão da hidratação. O álcool é uma substância que leva à desidratação, o que é prejudicial no curso clínico de recuperação da doença.

É extremamente não recomendável consumir bebida alcoólica durante o período em que a pessoa está com dengue por pelo menos dois fatores. O primeiro é que o álcool, ele por si só, é uma substância que leva à desidratação. O álcool, dependendo obviamente da quantidade que você ingere, ele inibe uma enzima que se chama ADH, que é a responsável por regular o volume de líquido dentro do plasma. Inibindo ADH, você perde mais líquido, você urina mais. Então, por si só, o álcool leva à desidratação.

Alexandre Naime Barbosa, coordenador científico da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), Médico Infectologista e Professor da Unesp

Para evitar outros problemas. Como o álcool é um agressor hepático, deixar de ingerir a substância pode afastar o desenvolvimento de outras doenças.

O vírus da dengue é também hepatotóxico. Ele leva à lesão hepática. É muito comum nos pacientes, mesmo com formas clássicas de dengue, que não precisa ficar internado, terem aumento das enzimas hepáticas. É mais comum ainda observar que temos algum grau de hepatite em pacientes com dengue grave, que precisa ficar internado. Então, como o álcool também é um agressor hepático, temos um segundo motivo pelo qual não devemos consumir álcool durante o período.

Alexandre Naime Barbosa

Hidratação adequada é essencial. Para a recuperação da dengue, manter-se hidratado é um suporte para os sintomas da infecção. Em geral, a desidratação ocorre se a água eliminada pelo organismo, seja pela urina, suor ou outro fator, não é reposta de maneira suficiente.

Não há nenhuma recomendação específica de evitar a bebida alcoólica em vigência de dengue. É claro que quando a pessoa tem um diagnóstico de dengue, a principal orientação é reforçar a hidratação. Manter o indivíduo muito hidratado, uma hidratação vigorosa. E o álcool, sendo um diurético, não é uma boa ideia você se hidratar com líquidos que tenham efeito diurético. É claro que a gente sempre estimula uma ingestão mais saudável. Evitar bebidas artificiais, gaseificadas. Quem está desidratado precisa dar entrada em um serviço de emergência.

Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações

A importância do atendimento médico. O cálculo para definir o volume da hidratação diária deve ser feito a partir de uma observação clínica. O histórico do paciente e a gravidade de cada caso são determinantes para a definição do tratamento.

Para saber o quantitativo de líquido que você deve tomar, você tem que saber o nível de gravidade que você tem de dengue. Existem várias doenças que mimetizam a dengue (Chikungunya, febre maculosa, leptospirose), que são diagnósticos diferenciais. Então, a mensagem é evitar fazer a autocondução do caso, o automanejo, porque você não sabe a gravidade do seu caso. Isso precisa ser feito sob avaliação médica.

Alexandre Naime Barbosa

Quando voltar a beber?

Não há um prazo específico que determine quando voltar a consumir bebida alcoólica. Há quem recomende que é prudente aguardar entre uma e duas semanas e quem afirme que não existem restrições após o fim dos sintomas.

Os números da dengue em 2024. De acordo com o painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 467 óbitos até quarta-feira (13). O relatório aponta ainda 863 óbitos em investigação e 1.626.707 casos prováveis.

Busca por informações na internet. O aumento de casos colocou a dengue entre as principais assuntos no Google Trends neste primeiro trimestre do ano.

Os mitos em relação ao álcool

Entre mitos e verdades difundidas sobre a dengue, a possibilidade do álcool atrair ou afastar o mosquito do Aedes aegypti não é verdadeira.

Não existe comprovação científica. Então, trata-se de um mito, como reforçam os especialistas consultados pelo UOL: "Na verdade, não existem estudos conclusivos sobre o uso do álcool e o efeito repelente ou o efeito atrator do Aedes aegypti em relação à picada. Mas é óbvio que como não existe informação, não se recomenda o uso de bebida alcoólica no sentido de prevenção a picadas do mosquito. Existe uma discussão a respeito sobre o álcool ser vasodilatador e você ter mais território venoso para ser picado, mas isso é mais uma elucubração do que um dado científico certeiro", disse Alexandre Naime Barbosa.

"O álcool não atrai nem repele mosquitos. Não há nenhuma evidência de que o álcool traga algum atrativo ou repelente a mosquitos", completou Renato Kfouri.

Fique atento aos sintomas da dengue: