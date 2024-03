Papa pede para humanidade ouvir e aprender com indígenas

VATICANO, 14 MAR (ANSA) - O papa Francisco participou nesta quinta-feira (14), no Vaticano, de um encontro com povos indígenas promovido pela Pontifícia Academia das Ciências e destacou a importância de "reconhecer o grande valor da sabedoria" dessas populações.

Ainda com resfriado e tosse, o líder católico entregou seu discurso para leitura do padre Pierluigi Giroli, em evento que contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

No texto, o pontífice disse que é preciso "ouvir as populações indígenas para aprender com sua sabedoria e estilo de vida e, ao mesmo tempo, ouvir os cientistas para aprender com seus estudos".

"Há criticidades urgentes, tais como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, as ameaças à segurança alimentar e à saúde, e é importante reconhecer o grande valor da sabedoria dos povos nativos e favorecer um desenvolvimento humano integral e sustentável", afirmou o Papa na mensagem.

Segundo Francisco, a humanidade reúne "culturas, tradições, espiritualidades e línguas diferentes, que precisam ser protegidas, porque sua perda constituiria para todos nós um empobrecimento do conhecimento, da identidade, da memória".

"Fomos todos chamados a uma conversão ecológica, empenhados em salvar nossa casa comum e em viver em solidariedade para proteger a vida das futuras gerações, em vez de dissipar os recursos e aumentar as desigualdades", salientou. (ANSA).

