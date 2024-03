Padre tem habilitação apreendida por dirigir drogado na Itália

SULMONA, 14 MAR (ANSA) - Um padre colombiano teve sua carteira de habilitação apreendida na Itália após testar positivo para cocaína depois de bater seu carro em uma área perto de Santa Brigida, na região da Lombardia.

Daniel Arturo Cardenas, pároco de Rivisondoli, em L'Aquila, foi denunciado pela polícia local ao Ministério Público de Sulmona nesta semana, depois de provocar um acidente de trânsito.

Segundo as autoridades, o religioso, já sob investigação por outro acidente, regressava a Alto Sangro após participar de um jantar em Pratola Peligna quando, perto de Santa Brigida, saiu da estrada e bateu seu carro no guarda-corpo.

Na ocasião, ele foi socorrido por pedestres e outros motoristas e transportado de ambulância para o hospital de Sulmona, onde os médicos fizeram um exame toxicológico, cujo resultado deu positivo para cocaína.

Cardenas levou três pontos em um corte na cabeça, foi denunciado pela polícia e teve sua habilitação cassada. "Muitas vezes me senti sozinho e pouco compreendido. Minha imagem não pode ser manchada por um simples acidente. Que o silêncio recaia sobre o assunto", lamentou.

Por causa do acidente, o padre de Rivisondoli será convocado pelo bispo diocesano, dom Michele Fusco, que reuniu seus consultores para decidir sobre a adoção de eventuais sanções.

"O bispo e os sacerdotes da diocese de Sulmona-Valva lamentam o acidente ocorrido com dom Daniel Arturo Cardenas, estão próximos dele, o acompanham com a oração neste momento particular, expressam proximidade à comunidade paroquial e seguem a situação com cuidado", diz uma nota da diocese de Sulmona.

No ano passado, o padre já havia se envolvido em outro acidente, mas se recusou a fazer testes alegando à polícia que estava atrasado para celebrar uma missa. (ANSA).

