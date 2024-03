Review: comprei este liquidificador da Oster há 5 anos e valeu cada centavo

Um dos eletrodomésticos mais versáteis e indispensáveis de uma cozinha é o liquidificador. Seja apenas para bater sucos e vitaminas ou para receitas mais complexas, ele faz o trabalho de forma prática e rápida.

Mas a busca pelo liquidificador ideal, que seja potente e durável, pode não ser fácil. Para te ajudar nessa escolha, o Guia de Compras do UOL testou o Osterizer Clássico, da Oster, que também é bem bonito, com visual retrô. E ele está em promoção na Semana do Consumidor, a partir de R$ 525.

O que esse liquidificador tem de bom?

Além de estiloso, o Osterizer é um liquidificador muito bem construído e eficiente.

O que eu mais gosto nele é:

capacidade e potência ideais: 1,25L e 700W

jarra de vidro: não risca, fácil de limpar e resistente, aceita alimentos quentes direto da panela

lâmina diferenciada de 4 facas: alto poder cortante para alimentos duros e deixa cremes bem lisinhos

possibilidade de comprar acessórios: jarras diferentes, como para shake e para temperos, e lâminas especiais, como de 6 facas ou para milkshake

opções de cores para combinar com sua casa: cobre, vermelho, preto, prata

acaba virando um item de decoração na cozinha

Vale a pena?

O único ponto ruim do Osterizer é o preço relativamente alto. Mas, na minha opinião, liquidificador é aquele tipo de aparelho em que compensa investir em um de maior qualidade que vai te acompanhar por uns bons anos. Comprei o meu em 2019 e ele continua quase como novo.

Eu indico este modelo para todo mundo que busca um liquidificador potente, e que pode gastar um pouco mais para ter um produto de qualidade —e que ainda vai dar um charme para sua cozinha.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).