Oracle e Microsoft anunciam parceria enquanto competem pelo mesmo nicho de mercado

A Oracle e a Microsoft são rivais ou parceiras quando se trata de inteligência artificial? Ambos, a julgar pelos seus últimos anúncios. Os ganhos recentes da Oracle reforçaram a sua pretensão de se destacar no setor de IA, uma vez que reportou uma forte procura pelos seus serviços na nuvem.

Isso impulsionou suas ações e ajudou a obter uma atualização para "compra" pelos analistas da Argus Research nesta quinta-feira.

A Oracle anunciou nesta quinta uma série de novos serviços em IA para seu pacote de software, que, segundo ela, acrescentaria a tecnologia a produtos financeiros, cadeias de suprimentos, recursos humanos, vendas e marketing.

Isso parece um desafio para os serviços da Microsoft com tecnologia de IA para software corporativo. Enquanto a Microsoft apoiou financeiramente a OpenAI e depois usou a sua tecnologia para atrair clientes, a Oracle investiu na empresa de IA generativa Cohere - também apoiada pela Nvidia - na esperança do mesmo tipo de círculo virtuoso. Portanto, as duas empresas são rivais.

No entanto, nada é tão simples. Também nesta quinta, a Microsoft e a Oracle afirmaram conjuntamente que estavam expandindo uma parceria. Esse acordo permite que os clientes acessem serviços de banco de dados da Oracle, executados em hardware da Oracle, mas implantados nos data centers Azure da Microsoft. As empresas afirmaram que iriam expandir a oferta para mais cinco regiões, elevando a sua disponibilidade para 15 regiões em todo o mundo.

As empresas têm desistido cada vez mais da ideia de restringir os seus clientes de computação em nuvem apenas aos seus próprios serviços - agora parece provável que a IA siga o mesmo caminho. Fonte: Dow Jones Newswires