ONU promete criar "ponte aérea" para agilizar ajuda humanitária ao Haiti

Enquanto o aeroporto internacional de Porto Príncipe permanece fechado, a missão da ONU no Haiti anunciou, na noite de quarta-feira (13), que pretende criar uma ponte aérea para a transferência de ajuda humanitária. Um Conselho presidencial de transição deve ser criado para tentar restabelecer a estabilidade, mas a população permanece cética sobre o assunto.

As Nações Unidas estabelecerão uma "ponte aérea" entre o Haiti e a vizinha República Dominicana para permitir "a fluidez da ajuda humanitária" ao país em crise, anunciou a missão da ONU no Haiti no X.

"As Nações Unidas no Haiti estão trabalhando para estabelecer uma ponte aérea com a República Dominicana para a fluidez da ajuda e a movimentação de seu pessoal", disse a missão, especificando que parte do pessoal seria temporariamente reassentada no exterior" e que a chegada de outro pessoal de "crise" era esperada.

Enquanto isso, o país espera a criação do Conselho presidencial, formado por sete membros votantes que representem as principais forças políticas do Haiti e do setor privado. Sua função será de escolher um primeiro-ministro interino e nomear um governo "inclusivo".

As organizações políticas e a sociedade civil tinham, em princípio, até a noite de quarta-feira para transmitir à Comunidade do Caribe (Caricom) os nomes dos designados como membros do futuro conselho. Mas, na quinta-feira (14), nenhuma comunicação oficial da parte da Caricom foi feita. Algumas mídias haitianas afirmam, desde a noite de quarta-feira, que os nomes tinham sido transmitidos à organização no prazo esperado.

Organizações ou entidades da sociedade civil, contatadas pela RFI, confirmam ter comunicado o nome de ao menos um representante. Mas alguns membros designados para fazer parte, ignoraram o processo.

Embora tenha sido solicitado apenas um nome por organização ou partido, um agrupamento, o de 21 de dezembro, que havia assinado acordo em 2022 com o ex-primeiro-ministro Ariel Henry, comunicou à Caricom os nomes de vários representantes, um sinal claro de disputas internas.

O processo, extremamente complexo, revela as tensões e fraquezas destas entidades heterogêneas. Após a criação do conselho presidencial será necessário chegar a um acordo sobre a nomeação de um primeiro-ministro como está, em princípio, planejado.

População cética

As gangues que controlam a maior parte da capital, Porto Príncipe, lançaram uma campanha armada há quase duas semanas para derrubar o primeiro-ministro Ariel Henry, mergulhando o país num conflito violento com riscos de fome e de guerra civil.

Ariel Henry concordou em renunciar após uma reunião de emergência na Jamaica, na segunda-feira (11), com a participação de representantes haitianos, da Comunidade do Caribe (Caricom), da ONU e de vários países, como Estados Unidos e França.

Neste contexto tenso, Rodrigue, advogado, vê na saída do primeiro-ministro, uma oportunidade para sair da crise.

"Quando alguém que lidera um governo de transição anuncia que vai organizar eleições até 2025, é quase o equivalente a um mandato presidencial, porque Ariel Henry está no poder desde 2021. Enquanto o país está mergulhado na crise, ele está dizendo que a resolução da crise pode esperar. Então, essa é a oportunidade que temos hoje para sair da crise", afirmou.

Mas Rodrigue permanece cético quanto ao futuro do país. "Este conselho presidencial que surge no horizonte não me tranquiliza muito. Porque sabemos que já é difícil a coexistência de um presidente e de um primeiro-ministro, o que dizer de um conselho de sete membros. Eu me pergunto por qual mecanismo eles tomarão decisões. Se um destes membros decidir renunciar, o que acontecerá com este conselho? Há muitas imprecisões na minha opinião", analisa.

(RFI e AFP)