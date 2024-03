Dengue: Niterói reduz casos em 70% com bactéria bloqueadora em mosquitos

Um método conseguiu reduzir em 70% os casos de dengue em Niterói, no Rio de Janeiro. Por meio dele, uma bactéria bloqueia a transmissão de doenças por novos mosquitos Aedes aegypti.

Além da dengue, a tecnologia já reduziu os casos de chikungunya em 60% e de zika em 40%, entre os anos de 2015 e 2023. Niterói foi a primeira cidade brasileira a ter o seu território 100% coberto pelo projeto.

Como funciona

Uma bactéria, chamada Wolbachia, é inserida em Aedes aegypti criados em laboratório. Soltos na natureza, se reproduzem e acabam passando a bactéria para os novos insetos.

Apesar de estar presente em mosquitos que nos picam, a bactéria nunca foi encontrada no Aedes aegypti. Quando a Wolbachia está presente, ela bloqueia os vírus que o mosquito poderia transmitir, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Luciano Moreira, pesquisador da Fiocruz e líder do Método Wolbachia Brasil

Foram necessários quatro anos de pesquisa na Austrália para a retirada dessa bactéria e inserção no mosquito da dengue. O método não consiste em uma modificação genética, segundo o pesquisador.

Antes da liberação dos mosquitos, a comunidade é avisada e recebe orientação.

Fazemos um engajamento nas áreas de saúde, educação e lideranças sociais para explicar o programa e só depois passar para a fase de liberação de mosquitos, machos e fêmeas, que duram cerca de seis meses. Os mosquitos com Wolbachia vão se estabelecendo nas localidades e tendem a ficar autossustentáveis. Tem áreas no Brasil em que paramos as liberações há nove anos e, atualmente, mais de 90% dos mosquitos são encontrados com a Wolbachia.

Luciano Moreira

Queda nos casos de dengue

Os casos de dengue oscilaram com tendência de forte queda entre 2015 e 2023. Veja:

2015 - 158

2016 - 71

2017 - 87

2018 - 224

2019 - 61

2020 - 85

2021 - 16

2022 - 12

2023 - 55

O aumento de 2022 para 2023 foi um caso especial. Ele considera pessoas que estiveram na cidade e procuraram hospitais, mas não necessariamente moravam em Niterói.

2018 também foi ponto fora da curva. No ano, houve um salto nos casos, mas a maioria deles havia sido registrado na região norte da cidade, onde o programa ainda não havia sido implantado.

Do outro lado da ponte, no município do Rio de Janeiro, a situação é bem diferente. Niterói tem hoje 586 casos prováveis de dengue (soma de casos confirmados e em investigação) e nenhum óbito. Já no Rio, que fica a apenas 13 km de distância, são quase 60 mil casos prováveis e quatro mortes.

Projeto teve cobertura insuficiente no Rio. A cidade começou a implantar o método em 2014, antes mesmo de Niterói, mas apenas 29 dos 160 bairros estão cobertos. É um número insuficiente para a eficácia do projeto, já que nem 20% da área do município foi coberta, segundo Moreira.

Cinco cidades já liberaram o mosquito infectado com a bactéria na natureza. Além de Niterói e do Rio, o método é aplicado em Campo Grande, Belo Horizonte e Petrolina (PE). A liberação dos mosquitos foi concluída no final de 2023, e agora os resultados nas três localidades são monitorados.

Acompanhamento pelo sistema nacional. Nas cinco cidades, o programa realiza o acompanhamento epidemiológico com dados do sistema de notificação nacional (Sinan), para identificar o impacto do método Wolbachia na transmissão da dengue, zika e chikungunya nas áreas onde houve liberação de Aedes aegypti com Wolbachia.

Este ano, vamos atender mais seis municípios, a pedido do Ministério da Saúde: Joinville (SC), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Presidente Prudente (SP), Uberlândia (MG) e Natal. A expectativa é que os mosquitos sejam liberados a partir do final deste semestre. Ao todo, 1,7 milhão de pessoas nestes municípios serão protegidas

Luciano Moreira

Fábrica de mosquitos

Produção de mosquitos é gargalo para atender demanda. No ano passado, a World Mosquito Program (WMP), a Monash University em Melbourne, na Austrália, a Fiocruz e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) anunciaram parceria para a criação de uma joint venture.

A nova empresa vai construir a maior biofábrica de mosquitos Wolbachia do mundo. Serão até 100 milhões de ovos de mosquito por semana para atender uma demanda de 70 milhões de brasileiros em dez anos, disse o líder do método Wolbachia Brasil.

O método começou a ser usado na Austrália, entre 2008 e 2009. No Brasil, existe desde 2012, aplicado pela Fiocruz no bairro Tubiacanga, no Rio de Janeiro. Mesmo com a eficácia comprovada, o pesquisador explica que os resultados são vistos a longo prazo.