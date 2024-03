Netflix levará experiências de Stranger Things ao Shopping Eldorado, em SP

A Netflix e a Blast Entertainment levarão experiências da série Stranger Things para São Paulo.

Os fãs poderão conferir os cenários marcantes, além de participar de aventuras desenvolvidas em parceria com os criadores da série, a partir de 12 de abril, no shopping Eldorado, zona oeste da capital paulista.

O que aconteceu

O shopping Eldorado, em São Paulo, receberá a edição nacional da ação "Stranger Things: The Experience".

O evento já passou por cidades como Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres.

Espaço, como 2.280 metros quadrados, terá cenários marcantes da série, além de aventuras desenvolvidas em parceria com os criadores da produção.

Os ingressos custarão a partir de R$ 60. Não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos — e qualquer pessoa com menos de 14 anos deverá estar acompanhada de um adulto.

A pré-venda começa na próxima terça-feira (19), para os cadastrados na lista de espera, no site do evento. As vendas gerais começarão na quarta-feira (20), também pelo site Stranger Things Experience São Paulo.