Suspeito de envolvimento em tortura e morte de tenente é preso em SP

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (14) o sexto suspeito envolvimento no sequestro, tortura e morte de um tenente aposentado da Polícia Militar. O crime ocorreu em julho de 2023, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Suspeito de 24 anos foi detido no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O homem estava em um prédio abandonado usado para o desmanche de veículos, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Homem foi encontrado após denúncia de um caminhão roubado em um galpão. No local, o suspeito foi encontrado desmontando a cabine do veículo e confessou, na abordagem, que foi contratado para o desmanche do veículo.

Caminhão encontrado no local havia sido roubado na madrugada desta quinta. Durante as apurações, os agentes descobriram que o suspeito estava com o mandado de prisão temporária em aberto pela 2ª Vara Criminal de Embu das Artes pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). No local, foram apreendidos um celular e várias partes do caminhão desmontado como a cabine, placas, motor e bateria.

Caso foi registrado como cumprimento de prisão temporária e receptação de veículo. O preso foi levado à Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais)

O delegado pediu que a prisão dele seja convertida de flagrante para preventiva. Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

No ano passado, o colunista do UOL Josmar Jozino divulgou a prisão de outros quatro suspeitos de envolvimento no crime. Ao todo, quatro suspeitos foram presos em flagrante e um por mandado de prisão.

Entenda o caso:

Homens armados invadiram a residência de Ricardo Boide. Os criminosos renderam três membros da família do tenente no dia 4 de julho, no bairro Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra.

Ricardo chegou ao local durante a ação da quadrilha, que durou cerca de três horas, e também foi rendido pelos bandidos, que encontraram farda, arma e munições na residência da vítima, segundo a SSP-SP.

O tenente foi torturado com socos, coronhadas, chutes e choques. O grupo ainda efetuou transações bancárias, transferências via "Pix" e via máquina de cartão que eles carregavam durante o crime.

Após a ação, os criminosos sequestraram Ricardo. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 5 de julho de 2023 em uma área rural, nas proximidades da residência dele.

Os criminosos que atacaram o tenente fazem parte de um grupo investigado pela prática de roubo a residências. A quadrilha atua na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A investigação apontou que os suspeitos entravam nos condomínios residenciais por meio de matas e áreas de densa vegetação, em horário noturno e madrugada, surpreendendo as vítimas. Após serem rendidos, os moradores eram também agredidos e ameaçados.