Morgan Stanley elege Embraer como "top pick" no setor aeroespacial

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Morgan Stanley elevaram as suas previsões para a Embraer e ajustaram o preço-alvo dos ADRs da companhia de 19,50 para 40 dólares, conforme relatório enviado a clientes no qual reiteraram "overweight" para a ação e afirmaram que ela é sua nova "top pick" no setor aeroespacial.

"Nós enxergamos a Embraer como um terceiro player aeroespacial comercial à altura da situação e forçando a entrada no duopólio da Boeing e da Airbus", escreveram Kristine Liwag e equipe. "Após décadas de investimentos, a Embraer entra em período de colheita."

Eles observam que, enquanto a Boeing enfrenta dificuldades com a produção e entrega de aeronaves, e com o backlog da Airbus já preenchido até o final da década, a Embraer é a terceira fabricante de aeronaves comerciais à altura da ocasião.

"Nós esperamos que a Embraer se beneficie dos pedidos de aviões comerciais em um ambiente onde a demanda por aeronaves excede a oferta", afirmaram no relatório.

A equipe do Morgan Stanley ressaltou que a Embraer sobreviveu a vários ciclos de mercado, incluindo pandemia de Covid-19 em 2020, bem como desafios de dinâmica competitiva de concorrentes significativamente maiores e mais bem financiados, no caso, Boeing e Airbus.

"Após vários ciclos de investimentos para ampliar e aprofundar o portfólio em aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança e serviços, a Embraer está preparada para prosperar neste ciclo ascendente", reforçaram.

Para 2024, os analistas agora preveem receita total de 6,3 bilhões de dólares, com Ebitda de 702 milhões de dólares e lucro por ação de 1,38 dólar. O fluxo de caixa livre é estimado em 329 milhões de dólares.

Em 2025, a receita total é calculada em 7,5 bilhões, com Ebitda de 850 milhões e lucro por ação de 2,38 dólares. O fluxo de caixa livre deve ficar em 341 milhões de dólares.

"A Embraer deixou de ser um fabricante de aeronaves de nicho para se tornar uma empresa diversificada de destaque global no setor aeroespacial e de defesa, preparada para conquistar participação de mercado", avaliam Liwag e equipe.

As ações da Embraer disparavam 6,49%, a 28,38 reais, na bolsa paulista nesta começo de tarde, tendo renovado máxima intradia em oito anos a 28,41 reais no melhor momento, enquanto os ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos) subiam 6,02%, a 22,73 dólares, em Nova York.

Em 2024, as ações negociadas na B3 acumulam valorização de cerca de 27%.

A companhia reporta seu desempenho do último trimestre e do ano de 2023 na segunda-feira.

(Por Paula Arend Laier)