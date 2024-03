Montadoras de veículos chinesas abrem fábricas no exterior para enfrentar medidas contra importações

XANGAI (Reuters) - Os fabricantes de automóveis chineses que buscam o crescimento global estão construindo mais fábricas de automóveis no exterior, conforme reguladores estrangeiros avaliam a adoção de medidas contra as importações de carros elétricos fabricados na China.

A Chery Auto está negociando com o governo italiano para fabricar naquele país, informou a Reuters na quarta-feira. Se as tratativas forem bem-sucedidas, a Chery estará entre as primeiras montadoras chinesas com presença industrial na Europa.

A crescente influência das exportações de automóveis da China tem causado atritos com os Estados Unidos e a Europa.

Veja os planos das montadoras chinesas:

BYD

O maior fabricante mundial de veículos elétricos tem construído fábricas de automóveis na Tailândia, Brasil, Hungria e Uzbequistão.

A BYD iniciou a produção na fábrica do Uzbequistão em janeiro com o crossover híbrido Song Plus. A fábrica tem capacidade de produção anual planejada de 300 mil veículos.

No âmbito de uma parceria com o desenvolvedor industrial tailandês WHA Group, a BYD produzirá 150.000 EVs por ano na Tailândia e espera-se que a sua fábrica local comece a operar ainda este ano.

No Brasil, espera-se que seu complexo fabril inicie operações até o final do ano, ou no início de 2025, com uma capacidade de produção anual estimada de 150.000 unidades na primeira fase.

A BYD anunciou a sua fábrica húngara de produção de EVs e híbridos plug-in em dezembro, dizendo que criaria milhares de empregos locais, impulsionaria a economia local e apoiaria as cadeias de fornecimento locais. Não foi dito quando a produção poderia começar.

A BYD também disse que está procurando um local no México para uma fábrica com capacidade de produção de 150 mil carros anualmente apenas para vendas locais.

A BYD tem capacidade para produzir 4 milhões de carros anualmente na China. Seus maiores mercados internacionais em 2023 incluíam Tailândia, Brasil, Israel e Austrália.

CHERY AUTO

A Chery Auto, maior montadora da China em volume de exportação, disse no ano passado que investirá 400 milhões de dólares para abrir uma fábrica na Argentina que produzirá 100 mil carros até 2030.

A empresa vendeu mais de metade dos seus carros fora da China em 2023, a maioria deles com motores a gasolina. A Rússia é o seu maior mercado externo, ao mesmo tempo que tem uma grande presença na América Latina.

Em 2014, montou uma fábrica no Brasil com capacidade anual de 150 mil unidades.

A Chery está considerando construir uma fábrica de automóveis no Reino Unido nesta década, informou o Financial Times.

SAIC MOTOR

A estatal SAIC, o segundo maior exportador de automóveis da China com os seus carros da marca MG, está à procura de um local na Europa para instalar uma fábrica para a produção de EV.

A SAIC construiu três fábricas de automóveis no exterior --- Tailândia, Indonésia e Índia. Também possui uma linha de montagem sob o regime "knocked down" (CKD) no Paquistão, onde monta carros a partir de peças entregues no local.

GREAT WALL MOTOR

A Great Wall Motor possui uma fábrica na Tailândia com capacidade anual de 80.000 unidades.

Também prevê o lançamento de uma fábrica no Brasil, em Iracemápolis, no Estado de São Paulo, no segundo semestre deste ano. A unidade terá capacidade de produção de 100 mil unidades por ano ao final do processo de modernização da planta.

GEELY

A Geely, cujas marcas incluem Lotus e Volvo, possui fábricas na Belarus, no Reino Unido e na Indonésia.

