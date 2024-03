Milan vence Slavia Praga e avança às quartas da Liga Europa

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - O Milan venceu o Slavia Praga, da República Tcheca, por 3 a 1 na Fortuna Arena, em Praga, e vai disputar as quartas de final da Uefa Europa League, a segunda competição na hierarquia do futebol europeu de clubes.

Os rossoneri podiam perder por até um gol de diferença, porque tinham vencido o jogo de ida por 4 a 2 em Milão na semana passada.

A classificação foi consumada ainda no primeiro tempo: após a expulsão do volante Tomas Holes aos 20 minutos, o Milan aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais e marcou três gols antes do intervalo com Christian Pulisic aos 33 minutos, Ruben Loftus-Cheek aos 36 e Rafael Leão aos 51.

O time da casa descontou com um gol de Matej Jurasek aos 39 minutos do segundo tempo.

Depois de vencer o Slavia nas oitavas de final, os rossoneri aguardam um sorteio nesta sexta-feira (15) para conhecer o próximo adversário.

Os jogos das quartas de final acontecerão nos dias 11 e 18 de abril.

O time do técnico Stefano Pioli joga neste domingo (17) às 11h no horário de Brasília, fora de casa, contra o Verona pelo Campeonato Italiano.

A dez rodadas do fim do torneio, os rossoneri estão em segundo lugar com 59 pontos, 16 atrás da líder Internazionale.

