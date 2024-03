Líder dos houthis no Iêmen promete atacar mais rotas marítimas

CAIRO (Reuters) - O líder dos houthis do Iêmen, Abdul Malik al-Houthi, disse nesta quinta-feira que as operações do grupo contra embarcações devem aumentar, para impedir que navios ligados a Israel cruzem o Oceano Índico em direção ao Cabo da Boa Esperança.

“Nossa principal batalha é para impedir que navios ligados ao inimigo israelense passem não apenas pelo Mar Arábico, o Mar Vermelho ou o Golfo de Áden, mas também pelo Oceano Índico em direção ao Cabo da Boa Esperança. Esse é um passo importante, e começamos a implementar nossas operações em relação a isso”, afirmou Al-Houthi em comunicado transmitido pela televisão.

O grupo, que é alinhado ao Irã, tem atacado navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden desde novembro, naquilo que chama de campanha de solidariedade com os palestinos devido à guerra de Israel contra o Hamas, na Faixa de Gaza. Ele disse que 34 membros dos houthis morreram desde o início dos ataques.

Os meses de ações dos houthis contra barcos no Mar Vermelho causaram grandes problemas em fretes marítimos globais, forçando empresas a dar a volta pelo sul da África, uma rota muito mais longa e cara, alimentando também temores de que a guerra possa desestabilizar todo o Oriente Médio.

Além dos ataques dos houthis contra os navios, o grupo Hezbollah, no Líbano, trocou fogo com Israel na fronteira entre os países, e milícias pró-Irã atacaram bases que abrigam forças norte-americanas.

Em retaliação, EUA e Reino Unido têm feito ataques contra alvos houthis no Iêmen, e classificaram a milícia como um grupo terrorista.

(Reportagem de Enas Alashray e Ahmed Tolba)