Preço do Kindle baixou! Veja qual leitor de livros é o melhor para você

Do Guia de Compras do UOL

Como parte das ofertas da Semana do Consumidor, a Amazon baixou o preço de seu famoso e-reader (leitor de livros digitais). O Kindle 11ª geração, um produto que dificilmente entra em oferta, está de R$ 499 por R$ 449.

O desconto de R$ 50 vale tanto para compra à vista quanto parcelada (até 12 vezes de R$ 37,49). São duas opções de cor: preto ou azul. Confira abaixo o por que o Kindle é tão amado por quem tem.

O que o Kindle tem de bom?

O grande diferencial do Kindle é que ele é dedicado à leitura. É mais confortável ler nele do que, por exemplo, em um tablet comum. O brilho e textura da tela foram desenvolvidos para simular a experiência de um livro físico.

Outro ponto interessante é que, quando você compra um e-book na Amazon, já o recebe quase instantaneamente no dispositivo para começar a ler —e com diversas opções de idiomas. É possível ajustar o tamanho das letras, a fonte e o espaçamento de linhas, para se adaptar melhor a seus hábitos.

Lançada em 2022, a 11ª geração do Kindle trouxe novidades em relação à anterior:

resolução de 300 ppi (pixels por polegada): textos e imagens mais nítidos (a 10ª geração tinha 167 ppi)

(pixels por polegada): textos e imagens mais nítidos (a 10ª geração tinha 167 ppi) dobro de armazenamento : subiu de 8 GB para 16 GB, permitindo baixar mais e-books no equipamento

: subiu de 8 GB para 16 GB, permitindo baixar mais e-books no equipamento bateria maior : dura por até seis semanas de uso

: dura por até seis semanas de uso mais leve

conector USB-C

tela de 6 polegadas (15,24 cm), alimentada por quatro LEDs embutidos

O Kindle 11ª geração é uma opção interessante para quem quer comprar seu primeiro leitor digital ou presentear alguém que gosta de ler. Seu custo-benefício, que já é um dos melhores do mercado, fica ainda mais atrativo com essa promoção.

Com um leitor de e-books, você vai economizar espaço e ter uma biblioteca na palma da sua mão.

Outros Kindles em promoção

Para quem quer um dispositivo mais avançado, outros três modelos de Kindle entraram em promoção: o Paperwhite, o Paperwhite Signature Edition e o Oasis.

O Paperwhite é considerado um intermediário entre os e-readers da Amazon. Entre seus diferenciais em relação ao Kindle 11ª geração estão: certificação IPX8 (resiste a água doce por até 60 minutos e dois metros de profundidade), ajuste de temperatura de luz (mais quente ou fria), 17 LEDs embutidos, tela de 6,8 polegadas (17,27 cm) e 16 GB de armazenamento.



Já o Paperwhite Signature Edition tem ainda mais espaço para guardar livros (32 GB), além de iluminação autoajustável de acordo com a luz do ambiente, carregamento sem fio e também é à prova d'água, com tela de 6,8 polegadas com 17 LEDs.

O Oasis é o Kindle mais avançado (e caro) que a Amazon vende no Brasil. Ele tem tela de 7 polegadas (17,78 cm) e um design diferente, com uma área lateral com botões, para troca de páginas, o que permite a leitura com uma só mão. Possui ainda mais LEDs na tela: 25.

Por que comprar um Kindle?

O Kindle é o dispositivo ideal se você pretende apenas ler livros, pois ele não oferece acesso a outros aplicativos.

Seu maior diferencial é uma tecnologia chamada e-ink, que simula a maneira como a tinta é impressa no papel, usando eletricidade para exibir partículas brancas e pretas na tela. Aliás, o Kindle é em preto e branco, embora possa mostrar imagens e ilustrações dos livros.

A intenção é tornar a sua experiência de leitura a mais próxima possível do papel. Dessa forma, não cansa os olhos, o que é especialmente útil para longas sessões de leitura.

Capinhas, vendidas separadamente, ajudam a proteger o dispositivo, além de customizar sua aparência.

O que diz quem comprou

O impacto que esse bichinho anda tendo na quantidade e, principalmente, na qualidade das minhas leituras é enorme. No último mês, tenho pensado até em passar adiante alguns livros físicos da estante e manter nela só aqueles que realmente quero que permaneçam comigo. Danielle Nascimento

Estava há anos namorando um Kindle e tomando coragem para fazer esse investimento, confesso que tinha um pouco de receio em relação a ler em uma tela. Tenho enxaqueca crônica e nunca me dei bem com isso. Mas foi a melhor escolha possível, a tela tem uma iluminação muito própria, evitando dores e cansaço, a bateria dura muito tempo, mesmo lendo todos os dias. Com certeza uma das melhores comprar que já fiz! AndriFrana

Simplesmente maravilhoso! Antes lia pelo celular, que me causava dor de cabeça, com o Kindle consigo ler melhor. A bateria dele dura bastante, ele é bem levinho e isso faz com que seja confortável segurar com uma mão. Victoria Canellas

Melhorei muito meu hábito de leitura. A falta de distrações faz com que eu leia mais que o normal. Os olhos não ardem e a textura é diferente de um telefone. Isso me deixou muito feliz, a iluminação dele é muito boa, percebi que meus olhos não cansam por conta do Kindle, a leitura tem sido melhor com a iluminação e a textura bem agradável, me lembra um pouco o papel. Kael Astre

Muito bom, estou satisfeita e as funcionalidades do Kindle são perfeitas para mim, amei! Em menos de um dia lendo em 2 hrs eu consegui completar 30% de um livro de 1.000 páginas, isso me deixou surpreendida, pois a minha leitura estava ficando sempre muito lenta lendo livros físicos. Alice da Silva

