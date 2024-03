Itália abre reunião de ministros da Indústria do G7 em Verona

VERONA, 14 MAR (ANSA) - A Itália abriu nesta quinta-feira (14), em Verona, a primeira reunião ministerial de sua presidência no G7, grupo que congrega sete das principais potências do mundo, além da União Europeia.

O encontro dos ministros da Indústria foi inaugurado com uma foto na Arena de Verona, anfiteatro romano mais bem preservado no país, e vai até sexta-feira (15), com o slogan "crescendo juntos".

A reunião é presidida pelo ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, e também conta com representantes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido e UE.

"Desejamos que nossos países sejam tempestivos ao intervir em processos geoeconômicos que também são consequência dos novos equilíbrios geopolíticos", disse Urso na abertura da cúpula.

"Acreditamos ser fundamental, hoje mais do que nunca, debater e decidir sobre a competitividade e o desenvolvimento de nossos países", acrescentou.

Entre os temas propostos pela presidência italiana estão a aplicação da inteligência artificial e de novas tecnologias no tecido industrial; segurança e resiliência das cadeias de abastecimento e das redes; e desenvolvimento digital sustentável e inclusivo em nível global, com foco na África. (ANSA).

