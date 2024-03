Ibovespa fecha em queda com declínio de Vale; Embraer dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, pressionado particularmente pelo declínio das ações da Vale na esteira do recuo dos futuros do minério de ferro na China, enquanto Embraer disparou para uma máxima desde o final de 2015 após relatórios positivos de Morgan Stanley e BTG Pactual.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,25%, a 127.689,97 pontos. Na máxima do dia, chegou a 128.255,78 pontos. Na mínima, a 127.192,19 pontos. O volume financeiro somou 24 bilhões de reais.

O responsável pela área de renda variável do grupo financeiro com foco no segmento private Criteria, Thiago Pedroso, destacou que a bolsa brasileira está negociando em patamares relativamente "descontados", mas que não há fluxo para o Ibovespa subir, principalmente com a saída do capital externo.

Em 2024, a B3 registra um saldo negativo de 23,2 bilhões de reais entre as compras e as vendas por estrangeiros no mercado secundário de ações, conforme dados até o dia 12 de março.

"Para o investidor estrangeiro voltar para o Brasil, ele precisa de uma perspectiva melhor sobre para onde vai o juro americano", afirmou, chamando a atenção para o dado de inflação ao produtor dos Estados Unidos PPI, divulgado nesta quinta-feira, que aumentou em fevereiro acima das previsões de economistas.

"O PPI mostra que talvez o cenário para os juros americanos seja mais complicado do que o previsto", acrescentou Pedroso, da Criteria, que tem 10 bilhões de reais em ativos sob custódia.

A pauta nos EUA ainda mostrou nesta sessão que as vendas no varejo cresceram abaixo das previsões no mês passado, enquanto os pedidos de auxílio-desemprego semanais também ficaram aquém das estimativas.

Em Wall Street, o S&P 500 cedeu 0,29%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano avançava a 4,2922% no final da tarde, de 4,192% na véspera, com agentes financeiros se preparando para a reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

No Brasil, agentes financeiros também repercutiram o avanço de 2,5% nas vendas no varejo em janeiro na comparação com o mês anterior, resultado mais forte desde janeiro de 2023 (+2,5%) e acima das previsões de economistas (+0,2%). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas apresentaram avanço de 4,1%.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 1,27%, a 60,45 reais, conforme os futuros do minério de ferro ampliaram as perdas na China nesta quinta-feira, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando as negociações do dia com queda de 2,62%.

- PETROBRAS PN recuou 0,44%, a 36,22 reais, sem força para acompanhar a alta do petróleo no exterior, uma vez que permanece fragilizada pelos ruídos envolvendo a decisão de não distribuir dividendos extraordinários.

- PETRORECONCAVO ON perdeu 2,49%, a 21,94 reais, em sessão de ajustes após quarto altas seguidas, período em que acumulou valorização de 8,6%. No setor, 3R PETROLEUM ON caiu 1,15% e PRIO ON cedeu 0,65%.

- HYPERA ON terminou em queda de 3,70%, a 32,78 reais, após queda de quase 29% no lucro líquido do quarto trimestre, com a farmacêutica também divulgando previsões para 2024 e anunciando um programa de recompra de ações.

- EMBRAER ON saltou 10,21%, a 29,37 reais, máxima de fechamento desde novembro de 2015, com o Morgan Stanley reiterando "overweight" e elevando o preço-alvo do ADR de 19,50 para 40 dólares, além de definir o papel como seu novo "top pick" no setor aeroespacial. BTG Pactual também aumentou o preço do ADR -- de 19 para 32 dólares.

- ELETROBRAS ON subiu 1,41%, a 44,00 reais, após a elétrica divulgar mais cedo lucro líquido de 893 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, revertendo prejuízo de 479 milhões sofrido em igual período do ano anterior.

- GPA ON cedeu 1,50%, a 3,28 reais, após precificar oferta de ações a 3,20 reais por papel, levantando 704 milhões de reais. Após a operação, o francês Casino reduzirá sua participação a 22,5% no varejista. No setor, CARREFOUR ON subiu 3,29%.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 0,06%, a 34,73 reais, enquanto BRADESCO PN subia 0,63%, a 14,33 reais.

