Glastonbury anuncia line-up com protagonismo feminino

O renomado festival Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (14) um line-up com muitas atrações femininas, com artistas como Dua Lipa, SZA e Shania Twain, em sua edição de 2024.

Os organizadores foram criticados na última edição pela ausência de uma artista feminina no palco principal, o que tentaram remediar para o evento que acontecerá entre os dias 26 e 30 de junho de 2024.

"Sonhei com este momento a minha vida toda", reagiu Dua Lipa no Instagram sobre sua primeira apresentação no palco principal do festival, e prometeu "uma noite inesquecível" em Glastonbury, o seu "lugar preferido no mundo".

SZA, cantora americana de R&B alternativo, que ganhou três prêmios Grammy em fevereiro, também será a atração principal pela primeira vez.

A canadense Shania Twain, conhecida por seus sucessos "Man! I Feel Like A Woman!" e "You're Still The One", que já vendeu mais de 100 milhões de cópias de álbuns ao longo de sua carreira, também estará entre as atrações principais.

A edição também marca o retorno do Coldplay ao festival inglês desde sua última aparição em 2016, sua quinta apresentação, um recorde para o evento, que este ano também contará com shows de PJ Harvey, Cindy Lauper, Janelle Monae, Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, Camila Cabello, Avril Lavigne e outros.

Os ingressos, com o valor de 360 libras (R$ 2.258), esgotaram em novembro em menos de uma hora.

© Agence France-Presse