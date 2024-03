Fundo soberano saudita estaria interessado no Monza

MONZA, 14 MAR (ANSA) - O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) estaria interessado em comprar o Monza, clube pertencente à família do ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi (1936-2023).

Segundo a imprensa local, as conversas para uma possível entrada do PIF no capital acionário do time lombardo começaram há bastante tempo.

No entanto, o fundo Orienta Capital Partners, do empresário Augusto Balestra, estaria na dianteira das negociações com a Fininvest, holding da família Berlusconi.

O clube foi comprado pelo ex-premiê em 2018 e hoje disputa a Série A da Itália, onde ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos, sonhando com uma vaga na próxima Liga Conferência da Uefa.

O fundo soberano saudita é usado pelo regime liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para melhorar a imagem do país no mundo e já é dono do Newcastle, da Inglaterra.

Além disso, o PIF controla os quatro principais clubes de futebol da Arábia Saudita, que vêm investindo quantias sem precedentes para atrair estrelas internacionais, como Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema. (ANSA).

