Freixo: 'Fazer debate ideológico é matar Marielle muitas vezes'

Usar o assassinato de Marielle Franco como parte de um debate ideológico é matá-la diversas vezes, afirmou Marcelo Freixo em entrevista ao UOL News nesta quinta (14).



O presidente da Embratur avalia que o mandante do crime, ao que tudo indica, é do meio político e chamou de insignificante o parlamentar que disse "Marielle acabou" durante discussão na Câmara dos Deputados.

Estamos falando de uma mulher que foi brutalmente assassinada. Fazer deste caso um debate ideológico, de uma disputa de país, é uma tentativa de matar a Marielle muitas vezes.

A política é tratada como lugar do conflito, do embate, da violência como método. Ela tem que ser o lugar da representatividade para solucionar os grandes problemas brasileiros. Mas nos últimos anos, a política caminhou para um lado, e isso tem muito a ver com a ascensão de uma extrema-direita fascista, que joga para a não solução. Nada mais violento do que tentar uma pessoa várias vezes. Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Freixo questionou a forma como o caso Marielle foi conduzido durante o governo de Jair Bolsonaro e espera que, além do mandante, seja revelado quem atrapalhou as investigações.

Tivemos a experiência de um governo fascista, não tenho a menor dúvida disso. Pessoas foram eleitas porque rasgaram uma placa da Marielle. Em tempos normais, de uma política representativa, isso seria completamente inconcebível.

Outra pergunta que precisa ser respondida é 'quem não deixou investigar?', para que entendamos melhor se esse escritório do crime era privado ou público. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Tudo indica que mandante do assassinato de Marielle seja da política, diz Freixo

Para Freixo, as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco devem ser concluídas em breve. Ele criticou as constantes trocas de delegados que cuidavam do caso e afirmou que, "ao que tudo indica", o mandante do assassinato faz parte do meio político.

A morte da Marielle é muito emblemática até nos seus símbolos. A investigação mostra um policial [Ronnie Lessa] e um bombeiro [Élcio de Queiroz] como executores, ligados ao escritório do crime. Saberemos muito em breve o mandante. Tudo indica que seja da política. É a política usando a polícia para fazer um crime contra a democracia. Isto é uma síntese muito profunda sobre o Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Freixo: Parlamentar que disse 'Mariele acabou' é insignificante

Freixo fez duras críticas ao deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA). O presidente da Embratur disse "sentir desprezo" pelo parlamentar, que disse "Marielle acabou" durante sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

Não consigo sentir mais nada além de desprezo. A História é muito implacável com pessoas desse tamanho. Daqui a alguns anos, ninguém vai saber o nome desse deputado e que ele fez parte da política brasileira, ao contrário da imagem da Marielle. Claro que é grave, em uma Comissão de Direitos Humanos, [haver] alguém eleito com tamanha violência, barbaridade, falta de civilidade e educação básica elementar. Ele é completamente insignificante. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.