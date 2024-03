Freixo: Morte de Marielle revelou um Rio que alia crime, polícia e política

A morte de Marielle Franco, há seis anos, revelou um submundo do Rio de Janeiro do qual pouco se falava, em que crime, polícia e política andam juntos, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur e amigo da vereador assassinada, em entrevista ao UOL News nesta quinta (14).

A morte da Marielle é muito reveladora. Ela destampa um bueiro, um esgoto carioca que passa por baixo de um cartão postal.

Quando começa a investigação, fala-se, como nunca havia sido falado antes, de algo muito restrito a quem conhecia o assunto da segurança pública —Escritório do Crime, Adriano da Nóbrega (...) . Ali se revelou um Rio de Janeiro onde crime, polícia e política não se separavam mais. (..) Da morte da Marielle para cá, vem se revelando este Rio de Janeiro profundo. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Freixo frisou que o problema maior do Rio de Janeiro está na política, o que se reflete na polícia e favorece a milícia.

O problema não está na polícia do Rio, mas na política. Temos seis governadores afastados e uma crise política profunda. Isso tem a ver com crimes, milícia, domínio de território, com fragilidade da democracia? Claro que tem. A milícia não nasce no cárcere, como as facções, mas sim no Palácio, em uma relação de poder e em um projeto eleitoral.

É esse Rio profundo que o caso Marielle destampa. Certamente seus algozes não imaginaram que isso fosse acontecer. Eles esperavam que a repercussão fosse muito pequena ou nada perto da visão que eles tinham da Marielle. São muitos episódios, mas todos têm um pano de fundo comum. Envolve milícia, poder, polícia, território e uma questão eleitoral no Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Eleição de 24 e 26 precisa derrotar um RJ que alia polícia e crime, diz Freixo

Freixo destacou que as próximas eleições são fundamentais para separar a política e a polícia do crime no Rio de Janeiro, mas este processo também precisa durar além do período eleitoral.

Precisamos entender que política é essa que se tornou hegemônica no Rio de Janeiro. As eleições de 2024 e de 2026 precisam derrotar esse Rio apodrecido, onde política e crime não se separam. Este Rio envolvido com crime, milícia, domínio de território e barbárie tem que ser derrotado por todos, e não só no processo eleitoral. E isso vale para muitos lugares no Brasil. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

