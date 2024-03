Fim do verão: 10 máscaras em oferta para dar um 'up' no seu cabelo

Praia, piscina e altas temperaturas fazem parte do verão, mas tudo isso deixa marcas nos cabelos. Agora, com o fim da estação chegando, é hora de pensar na recuperação dos fios.

A boa notícia é que as máscaras de tratamento estão em promoção na Semana do Consumidor, que vai até domingo (17). O Guia de Compras UOL organizou uma lista com 10 produtos para dar "up" no seu cabelo. Confira a seguir:

Feita com manteiga de cacau, indicada para cabelos secos, danificados e quimicamente tratados;

Conta também com óleos capilares e um mix hidratante com extrato de aloe vera, extrato de chá verde e proteínas, que promovem hidratação profunda;

Seus aminoácidos protegem a cor dos cabelos, reparam danos da superfície da fibra capilar e combatem o frizz;

Livre de corantes sintéticos, ftalatos, cloreto de sódio, parabenos e óleo mineral.

Indicada para cabelos coloridos;

Conta com tecnologia que repara as zonas danificadas e deixa os cabelos com aspecto saudável;

Tem biotina na composição, que contribui para a hidratação.

Fórmula rica em nutrientes, que tratam desde a raiz e estimulam o crescimento de cabelos mais fortes, encorpados e saudáveis;

Contém niacinamida, que fortalece o folículo capilar;

Tem ainda barbatimão, que possui propriedades antiinflamatórias e calmantes.

Enriquecida com os compostos hidratantes óleo de amaranto e matrix de algas vermelhas, ajuda a desembaraçar;

Garante brilho e disciplina, de acordo com a marca;

Proteger contra a umidade, eliminando o frizz.

Fórmula com proteínas do trigo e macadâmia, hidrata profundamente;

Recupera a estrutura dos fios, dando aspecto sedoso e maleável;

Produto vegano e liberado para técnicas low poo, no poo e co-wash.

Repara, reconstrói e repõe massa, de acordo com a marca;

Indicada para cabelos danificados e emborrachados;

Contém óleos de moringa e argan, queratina enzimática e mel de batata.

Contém whey, que contribui para o fortalecimento;

Segundo o fabricante, dá uma recarga de proteína nos fios;

É vegana.

Indicada para cabelos secos;

Contém 6 óleos de flores, que contribuem para nutrir os fios;

Também estimula maciez e brilho.

Com óleo de rícino, promove hidratação intensa;

Desembaraça imediatamente, de acordo com o fabricante;

Para cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos.

Com gold quinoa, promove reparação e reconstrução instantânea dos fios, segundo a marca;

Ajuda a garantir brilho e maciez;

Não pesa no cabelo.

