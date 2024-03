Ex-atacante ítalo-argentino narra batalha contra depressão

ROMA, 14 MAR (ANSA) - Os fantasmas da mente, as sombras da depressão, o enfrentamento da pressão interna e externa diária para superar a si mesmo são infelizmente uma característica comum a muitos atletas de elite.

De Adam Peaty a Michael Phelps, de Ian Thorpe a Mark Cavendish, de Gianni Bugno a Naomi Osaka e à australiana Ashleigh Barty, assim como campeões como Andrés Iniesta, Josip Illicic e Gianluigi Buffon, e até mesmo Paul Gascoigne anteriormente, tiveram que lidar com seus demônios.

O mais recente desses casos é Daniel Osvaldo, ex-atacante ítalo-argentino, que em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram conta o momento difícil que está atravessando.

"Tenho que fazer algumas confissões sobre minha vida, sobre algumas decisões. Para mim é difícil, mas acredito que chegou a hora porque estou bastante desesperado e não estou indo nada bem", narrou Osvaldo, que na Itália vestiu as camisas da Fiorentina, Roma, Inter e Juventus, além da seleção nacional.

"Sinto a necessidade de dizer que estou lutando há algum tempo contra a depressão, que me levou a algumas dependências, álcool e drogas. Sinto que a vida está escapando das minhas mãos. O que quero contar e compartilhar com vocês é que estou fazendo um tratamento psiquiátrico, tomando remédios." "Tenho uma doença específica, perda de autoestima, depressão e muitas vezes volto às minhas dependências, caio na autodestruição e praticamente vivo isolado em casa, não saio para lugar nenhum, não tenho interesse em sair da cama, sair do meu quarto, comer", elencou.

"Caí em dependências muito ruins que apenas pioraram minha depressão, sofro por não ter vontade de compartilhar as coisas com minha família, meus filhos", confessou ainda Osvaldo diz que não se reconhece mais e que não é mais a pessoa que todos admiravam quando era jogador de futebol: "Conto isso não para me fazer de vítima, de forma alguma, mas para que todos entendam o motivo das minhas decisões erradas. No passado, fui um jogador de elite, era uma pessoa completamente diferente, orgulhosa e confiante. Esta é uma pessoa que não reconheço".

"É muito difícil para mim me abrir, sair da realidade construída na minha cabeça. É muito difícil distinguir o que é real do que não é. Sozinho, não consigo sair disso, quero sair disso, quero voltar a ser o que era antes. Agora não sei como sair desta casa, não tenho um emprego estável, gastei todo o meu dinheiro. Sempre fui um bom amigo, um bom companheiro, esperava ser um bom pai", abriu-se, já entre lágrimas.

No vídeo, Osvaldo diz sentir que deve desculpas à sua família, e também à sua última ex-parceira, a jornalista Daniela Ballester: "Peço desculpas aos meus amigos, à minha família, aos meus filhos e à Daniela. Tenho que garantir que não caia novamente nas dependências e espero que agora que todos sabem o que estou passando, eles me ajudem. Peço para voltar a ser o que era antes, e nada mais". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.