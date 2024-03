EUA diz que ataque contra aliado de Navalny mostra riscos para opositores de Putin

A Casa Branca anunciou, nesta quinta-feira (14), que está muito preocupada com o ataque "terrível e brutal" com martelo, executado na Lituânia contra Leonid Volkov, um aliado do falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que não podia confirmar as afirmações lituanas de que houve participação dos serviços de inteligência russos no incidente, mas afirmou que o ataque foi um lembrete das "ameaças muito reais" que os opositores do Kremlin enfrentam.

"Estamos muito, muito preocupados com este ataque contra Leonid Volkov", ressaltou Kirby à imprensa por videoconferência.

Ele disse que "houve informes terríveis e brutais sobre o ataque contra ele por parte de um indivíduo que exerceu uma violência incrível e certamente desejamos-lhe o melhor para uma pronta recuperação".

Kirby também ressaltou que por enquanto os funcionários americanos "não têm muitos outros detalhes sobre quem executou e a motivação por trás disso".

No entanto, afirmou que o ataque "deveria nos servir a todos como um lembrete das ameaças muito reais que os membros da sociedade civil da Rússia enfrentam diariamente".

Alexei Navalny, principal opositor do presidente Vladimir Putin, morreu no mês passado enquanto era mantido preso em um presídio no Ártico em circunstâncias pouco claras.

