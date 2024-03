EUA bloqueiam bens de responsável por movimentar mais de R$ 1 bi para o PCC

O Tesouro dos EUA anunciou hoje o bloqueio de bens de um dos responsáveis por movimentar mais de R$ 1 bilhão para o PCC.

O que aconteceu

O homem foi classificado pelos EUA como "operador-chave" para lavagem de dinheiro da facção criminosa. Diego Macedo Gonçalves do Carmo, o Brahma, foi condenado em novembro de 2022 pela Justiça brasileira a 7 anos e 11 meses de prisão por associação à organização criminosa PCC, na qual movimentaram R$ 1,2 bilhão entre janeiro de 2018 e julho de 2019. A mesma sentença também condenou Wellington Roberto da Cruz, Levi Adriano Felício e João Paulo Tomaz de Souza.

Mesmo preso, ele ainda permaneceria ativo, dando ordens da cadeia, disseram os EUA. Segundo o governo norte-americano, Brahma foi apontado como um dos envolvidos no assalto a uma agência do Banco do Brasil em Uberaba (MG), em 2019.

Decisão do bloqueio americano contou com a colaboração do Ministério Público de São Paulo. O governo norte-americano tratou da cooperação após visita do subsecretário Brian Nelson ao MP paulista, em agosto de 2022, três meses antes da condenação de Brahma e seus comparsas.

O acordo entre o Tesouro dos EUA e o MP resultou na implementação de um fluxo de informações. Isso viabilizou a aplicação das sanções a integrantes do PCC e a empresas utilizadas pela organização criminosa para lavagem de dinheiro. O UOL não localizou os advogados de Brahma.