Etanol sobe em março nos postos, mas segue competitivo ante gasolina em grande parte do Brasil

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O preço médio do etanol hidratado nos postos do Brasil subiu 0,54% em março até o dia 13, ante o fechamento do mês anterior, a 3,75 reais o litro, mas manteve-se mais competitivo que a gasolina na maioria dos Estados do país, apontou Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) nesta quinta-feira.

Todas as regiões registraram acréscimo no preço do biocombustível, com destaque para o Sudeste, que apesar de apresentar o segundo menor preço, registrou uma alta de 0,82% no valor durante o período, segundo o levantamento, com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

A média mais alta foi novamente encontrada nas bombas de abastecimento do Norte, a 4,48 reais o litro, e a mais baixa, no Centro-Oeste, a 3,63 reais o litro.

"O etanol continua mais competitivo que a gasolina e vem se destacando como combustível economicamente mais vantajoso para abastecimento na maioria dos Estados brasileiros, além de ser ecologicamente mais vantajoso", disse em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

O preço médio da gasolina, por sua vez, caiu 0,17% em março até o dia 13, ante o fechamento de fevereiro, a 5,91 reais por litro, apontou o índice.

Pina destacou, no entanto, que entre janeiro e março, o preço médio da gasolina nos postos do Brasil subiu 3%, enquanto do etanol avançou 4%.