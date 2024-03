Empresas chinesas Nio e CATL se unem para desenvolver baterias com vida útil mais longa

Por Sarah Wu e Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos Nio assinou nesta quinta-feira um acordo de parceria com a gigante das baterias CATL para desenvolver baterias de vida útil mais longa como parte dos esforços para reduzir os custos dos veículos elétricos em geral.

A parceria vai alavancar as tecnologias de ambas as empresas que buscam reduzir os custos do chamado "ciclo de vida completo" das baterias -- fundamental para os custos operacionais das milhares de estações de troca e carregamento de baterias da Nio, disse William Li, fundador e presidente-executivo da Nio, a repórteres em Pequim.

"Um dos problemas mais importantes que, fundamentalmente, não foi resolvido nem atraiu muita atenção é a duração da bateria", disse Li.

"Esse não é apenas um problema que a Nio precisa resolver, mas um problema que todo o setor precisa trabalhar em conjunto para resolver."

Normalmente, as garantias cobrem as baterias de veículos elétricos por oito anos. Entre 2025 e 2032, cerca de 20 milhões de garantias de baterias de veículos elétricos na China expirarão, disse a Nio, apontando para a vida útil mais curta das baterias em comparação com os carros e a despesa de substituição dos pacotes de energia.

A Nio disse que estendeu a vida útil das baterias substituíveis por meio de seus esforços de pesquisa, mantendo 80% da capacidade após doze anos.

A empresa também anunciou um corte de até 33% nas taxas mensais de aluguel de baterias para usuários da Nio em um esquema de aluguel de baterias que funciona para reduzir os custos de compra de veículos elétricos em até 128 mil iuanes (18 mil dólares).

Atualmente, a Nio compra a maior parte de suas baterias da CATL e está explorando o fornecimento de baterias de novos parceiros, como a CALB.