Eletrobras reverte prejuízo e lucra de R$893 mi no 4º tri

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras teve lucro líquido de 893 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, revertendo prejuízo de 479 milhões sofrido em igual período do ano anterior, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) totalizou 1,05 bilhão de reais no período, baixa de 26% ano a ano. Calculado sob as métricas regulatórias, o Ebitda da empresa recorrente alcançou 5,6 bilhões de reais no trimestre, alta de 5%, devido às maiores receitas de transmissão e à redução das despesas operacionais.

As maiores receitas no trimestre e um efeito de imposto de renda e contribuição social compensaram os impactos de um aumento da despesa financeira líquida e de provisões no lucro líquido do trimestre, conforme o balanço da Eletrobras.

No acumulado do ano, a companhia de energia elétrica reportou um lucro de 4,395 bilhões de reais, 21% acima do de 2022, enquanto seu Ebtida cresceu 49%, para 17 bilhões de reais.

Em relatório que acompanha o balanço, a Eletrobras afirmou que seu resultado operacional e financeiro de 2023 refletiu "a busca pela maior eficiência de custos e racionalização de processos", o que possibilitou a retomada de sua capacidade de investimentos.

No último trimestre de 2023, os investimentos da Eletrobras totalizaram 4,63 bilhões de reais, 190% acima do anotado um ano antes, em obras como as da linha de transmissão Manaus-Boa Vista e do parque eólico de Coxilha Negra.

"Nossa disciplina financeira e de alocação de capital possibilitou a proposta de distribuição de dividendos no valor de 1,297 bilhão de reais referentes aos resultados de 2023", acrescentou a Eletrobras.

Entre suas áreas de negócio, a Eletrobras ressaltou os avanços na comercialização de energia, divisão que ganhou importância após o processo de privatização.

A companhia elétrica encerrou 2023 com uma base de 469 clientes, sendo 393 no mercado livre de energia, um crescimento significativo em relação aos 249 clientes do ano anterior. Já em consumidores finais, a Eletrobras saiu de 46 no fim de 2022 para 269 no último trimestre de 2023.

"Num cenário de melhora dos preços de energia, como o que se desenha atualmente, o impacto dessas iniciativas (em comercialização) deve ser ainda mais visível nos resultados", disse a Eletrobras.

A companhia também disse ver melhora de seus custos na "pessoal, material, serviços e outro" (PMSO), com efeitos iniciais dos dois programas de demissão voluntárias (PDVs) lançados.

Em contingências, a Eletrobras apontou uma redução de 41% do estoque do empréstimo compulsório, o principal passivo de seu balanço, para 17,2 bilhões de reais, quando comparado aos 24,3 bilhões de reais do último trimestre de 2022.

Em todo o ano de 2023, as provisões operacionais da Eletrobras apresentaram uma melhora de 68%, passando de 6,928 bilhões de reais em 2022 para 2,196 bilhões.

(Reportagem adicional de Peter Frontini)