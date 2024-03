Eletrobras espera maior busca por contratação de energia, avalia leilões de potência e transmissão

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras tem visto uma maior procura por parte dos consumidores em contratar energia elétrica para o período de 2024 a 2027 depois da mudança do cenário de preços, que voltaram a subir nos últimos meses, disseram executivos da companhia nesta quinta-feira.

Em teleconferência de resultados, o presidente-executivo da companhia, Ivan Monteiro, ressaltou a aposta da Eletrobras em sua área de comercialização, que ganhou maior importância depois da privatização da companhia, processo que liberou grandes volumes de energia para que a Eletrobras possa vender no mercado livre brasileiro.

Segundo o diretor financeiro, Eduardo Haiama, as negociações no mercado livre estavam mais lentas no quarto trimestre do ano passado, mas começaram a acelerar neste ano.

Já Monteiro afirmou que a expansão da base de clientes da Eletrobras para comercialização de energia ainda é "pequena" diante da ambição da companhia em ter "milhares de clientes".

A nova estrutura de comercialização de energia da Eletrobras está pronta e vai atuar no Estado de São Paulo, acrescentou o executivo.

Sobre oportunidades de crescimento em outras áreas de negócio, o vice-presidente de estratégia, Élio Wolff, afirmou que a Eletrobras está trabalhando ativamente em estudos para os leilões de linhas de transmissão de março e de setembro, bem como para o leilão de contratação de potência, no qual as hidrelétricas foram habilitar a participar.

Wolff não adiantou, porém, projetos que a companhia pretende apresentar para disputar o leilão de potência, nem quanta capacidade adicional para suas usinas estima que poderá viabilizar por meio do certame.