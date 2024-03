Dólar cai antes de novos dados econômicos dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar caía ligeiramente frente ao real nesta quinta-feira, com operadores em modo de espera antes de novos dados de inflação, varejo e do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que precedem a reunião do Federal Reserve da semana que vem.

Às 9h08, o dólar à vista caía 0,21%, a 4,9642 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,16%, a 4,9665 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana negociada no mercado interbancário teve variação negativa de 0,01%, a 4,9745 reais na venda.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2024.

(Por Luana Maria Benedito)