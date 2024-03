Reinaldo: Dirceu não é eminência parda do governo

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que, apesar de o ex-ministro José Dirceu nunca ter deixado a política, ele não tem influência no atual governo.

Ele nunca saiu da política no sentido de que ele segue sendo, independentemente do que queiram achar dele, um dos melhores analistas que conheço da política brasileira e com notável capacidade de ler cenários. (...) [apesar de nunca ter saído da política] ele não é eminência parda do governo e isso é falso. Se fosse eminência parda do governo alguns erros não teriam acontecido, mas ele não é. Reinaldo Azevedo

Ontem (13) o ex-ministro promoveu uma festa em Brasília que reuniu parte relevante da elite política do país e, de acordo com Reinaldo, alguns desafetos do presidente Lula estavam presentes devido à grande capacidade de articulação de José Dirceu e seu respeito no meio político.

Dirceu é um dos petistas mais centristas que existe. Quem criou e formalizou a política de alianças do PT que chegou ao poder e ganhou a eleição em 2002 foi Dirceu, quem fez aproximação com o PL de José Alencar foi Dirceu, quem buscou os conservadores para ter o apoio de uma base inicial para Lula foi José Dirceu. Ele está muito longe de ser um radical no sentido que as pessoas atribuem. Ele tem muitos amigos conservadores na política e fala, inclusive, com muitos bolsonaristas. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL também destacou que Dirceu e Lula possuem uma boa relação, apesar de não haver qualquer subordinação, e que o ex-ministro conserva uma boa reputação dentro do PT e no ambiente político como um todo.

Ele tem um prestígio junto a petistas por sua trajetória e o que ele tem é articulação. Ele fala com muita gente e tem influência na política. Dirceu tem uma história na política brasileira e se depois de tanto tempo, de tanta desgraça e depois da prisão ele conserva essa influência, talvez haja alguma coisa parecida com talento político. Reinaldo Azevedo

***

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: