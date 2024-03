Delegação da Fifa visita Paraguai com vistas à Copa do Mundo de 2030

Uma delegação da Fifa foi recebida esta quinta-feira (14) pelo presidente paraguaio, Santiago Peña, e pelas autoridades futebolísticas do país sul-americano em preparação para a organização da Copa do Mundo de 2030, que terá um jogo em Assunção.

"Estamos aqui em uma visita técnica. Nosso objetivo nos próximos meses é entender como eles querem se organizar, o que é preciso para isso, tanto na candidatura quanto na organização" do Mundial, disse o porta-voz da Fifa, Nicolás Rosemberg.

A Copa do Mundo de 2030 será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos, enquanto Paraguai, Argentina e Uruguai receberão as partidas inaugurais de suas seleções.

Antes do Paraguai, a delegação da Fifa visitou os outros dois países sul-americanos.

O emissário e outros quatro representantes da entidade que comanda o futebol também foram recebidos por Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), e pelo presidente da Associação Paraguaia de Futebol (APF), Robert Harrison.

O prefeito de Assunção, Oscar Rodríguez, e o ministro dos Esportes, César Ramírez, também participaram do encontro.

A Copa do Mundo de 2030 será a primeira a ser realizada em três continentes e entre 48 seleções.

"É ótimo ver todas as partes interessadas sentadas à mesa. Isto mostra a unidade do país por trás deste projeto", disse Rosemberg.

O presidente do Paraguai disse que seu país "terá orgulho" de fazer parte das sedes da Copa do Mundo e que seu governo está empenhado em preparar a infraestrutura exigida pela Fifa.

"Ao unir forças com a Argentina e o Uruguai, a Copa do Mundo se tornará uma realidade na América do Sul", disse Domínguez, que agradeceu à Fifa por aceitar que o continente merecia comemorar o centenário do Mundial que foi sediado no Uruguai em 1930.

"Nós pensamos grande. Faremos a melhor Copa do Mundo destes 100 anos. A Conmebol garante que teremos uma festa histórica em 2030", afirmou o dirigente sul-americano.

