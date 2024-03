De virada, Atalanta garante classificação na Liga Europa

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - A Atalanta venceu de virada o Sporting, de Portugal, por 2 a 1 no estádio Azzurri d'Italia, em Bérgamo, e conquistou a classificação para as quartas de final da Uefa Europa League, a segunda competição interclubes na hierarquia do futebol europeu.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida em Lisboa, nenhum dos times entrou em campo nesta quinta-feira em vantagem na disputa das oitavas de final.

O Sporting foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com um gol de Pedro Gonçalves aos 33 minutos, mas a equipe bergamasca reagiu e virou o jogo na etapa final com os gols de Ademola Lookman antes dos dois minutos do segundo tempo e de Gianluca Scamacca aos 14 da etapa final.

Os times classificados para as quartas de final da Europa League são Atalanta, Milan e Roma, da Itália; Benfica, de Portugal; West Ham e Liverpool, da Inglaterra; Olympique Marseille, da França; e Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Um sorteio nesta sexta-feira (15) vai definir os confrontos da próxima fase. Os jogos serão nos dias 11 e 18 de abril.

No domingo (17), a Atalanta joga às 14h (horário de Brasília) em casa contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano.

A dez jogos do fim do torneio, a Atalanta está em sexto lugar com 47 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. (ANSA).

