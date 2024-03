Cyrela tem lucro líquido de R$248 mi no 4º tri

(Reuters) - A Cyrela registrou lucro líquido de 248 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, alta de 19% sobre o desempenho do mesmo período de 2022, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia, especializada em apartamentos de alto padrão, teve receita líquida de 1,71 bilhão de reais no trimestre, 25% acima de igual etapa do ano anterior.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 257,6 milhões de reais para a Cyrela de outubro a dezembro de 2023, com receita de 1,68 bilhão de reais, segundo dados da LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)