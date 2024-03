Com empate, Fiorentina garante ida às quartas da Conference

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - A Fiorentina empatou em casa em 1 a 1 com o Maccabi Haifa, de Israel, e garantiu classificação para as quartas de final da Uefa Conference League, a terceira competição na hierarquia do futebol internacional de clubes na Europa.

A Viola passou pelas oitavas de final porque jogava pelo empate após a vitória por 4 a 3 no jogo de ida, disputado na Hungria em função dos conflitos no Oriente Médio.

Antonín Barák abriu o placar para a equipe italiana no Stadio Artemio Franchi aos 14 minutos do segundo tempo.

Aos 43, Anan Khalaili empatou para o Maccabi, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação.

O adversário da Fiorentina nas quartas de final sairá de um sorteio realizado nesta sexta-feira (15).

Os jogos estão marcados para os dias 11 e 18 de abril.

No domingo (17) a Fiorentina joga fora de casa às 14h (horário de Brasília) contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano.

Faltando 10 jogos para o fim da temporada, a equipe de Florença ocupa a oitava colocação com 43 pontos, oito atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. (ANSA).

