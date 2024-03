Casino deixará de ter controle do GPA após aumento de capital

SÃO PAULO (Reuters) - O varejista francês Casino anunciou nesta quinta-feira que deixará de ser controlador do GPA, depois que o grupo brasileiro dono da bandeira Pão de Açúcar promoveu um aumento de capital na véspera em que levantou 704 milhões de reais.

O Casino, que está em processo de reestruturação de dívida liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, afirmou em comunicado ao mercado na França que a participação detida pela companhia no grupo brasileiro passará a 22,5%, de 40,9% anteriormente.

Com a diluição, o GPA deixará de ter controle definido e o Casino passará a deter apenas dois membros no conselho de administração da companhia, afirmou a empresa francesa.

Nesta semana, o Casino anunciou também que seu futuro colegiado será presidido pelo ex-secretário de Estado francês Laurent Pietraszewsk, o que porá fim aos trinta anos de reinado de Jean-Charles Naouri sobre a empresa.

O fim do controle do Casino sobre o GPA ocorre cerca de dois meses depois da morte do empresário brasileiro Abilio Diniz, com quem Naouri travou no início da década passada uma intensa disputa pelo comando do GPA, na época conhecido como Grupo Pão de Açúcar. A batalha acabou sendo vencida pelo empresário franco-argelino.

Antes do aumento de capital no GPA, o Casino detinha quatro de oito cadeiras do conselho de administração da empresa brasileira.

O novo conselho do GPA, que deverá tomar posse em abril, será formado por nove integrantes, dos quais seis independentes, e será presidido por Renan Bergmann no lugar de Naouri, conforme comunicação da companhia em dezembro.

O Casino afirmou em julho do ano passado, em meio aos avanços do grupo de Kretinsky sobre a empresa, que o GPA não era considerado um ativo estratégico para a companhia, mas que não havia naquele momento um cronograma definido para um eventual processo de venda.

Às 16h15, as ações do GPA exibiam queda de 2,1%, a 3,27 reais, enquanto o Ibovespa mostrava baixa de 0,37%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)