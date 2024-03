Cantora Loredana Bertè recebe alta após internação em Roma

ROMA, 14 MAR (ANSA) - A cantora italiana Loredana Bertè recebeu alta médica nesta quinta-feira (14) após ter sido hospitalizada no último dia 11 de março, em Roma, com dores abdominais.

A artista, que adiou seu show na capital italiana e precisou ficar internada para exames médicos, fez um anúncio em uma publicação em seu perfil no Instagram.

"Hoje retorno a Milão depois de uma breve hospitalização em Roma, onde me aplicaram terapia de choque e onde iniciei vários testes e verificações que terei de continuar em Milão, acompanhados pelos responsáveis", escreveu ela.

Bertè lamentou o adiamento das datas de seus shows em Roma e Varese, justificando que sua "condição física não me permitiu cumprir compromissos como um concerto de duas horas em pé sem pausas e viagens relacionadas".

"Apesar disso, estou feliz por pelo menos ter conseguido cumprir outros compromissos menos graves para a minha saúde", acrescentou a cantora, destacando que participará do programa de TV "The Voice Senior", onde montou "uma equipe incrível com todo o amor".

Bertè, 73 anos, acabou de participar do Festival de Sanremo, onde ganhou o prêmio da Crítica intitulado em homenagem à sua irmã, Mia Martini, com a música "Pazza" (Louca, em português), uma canção declaradamente autobiográfica, um hino à liberdade contra preconceitos e hipocrisia. (ANSA).

