Câmara da Espanha aprova anistia para separatistas catalães

MADRI, 14 MAR (ANSA) - A Câmara dos Deputados da Espanha aprovou nesta quinta-feira (14) o projeto de lei que garante anistia a acusados de envolvimento no processo separatista da Catalunha.

O texto, fruto do acordo que garantiu a manutenção do líder socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro após as eleições de julho passado, recebeu 178 votos a favor e 172 contrários.

O projeto segue agora para o Senado, onde a oposição, liderada pelo conservador Partido Popular (PP), tem maioria e promete atrasar a tramitação o máximo possível antes de devolver o texto aos deputados para a aprovação definitiva - no parlamentarismo espanhol, a Câmara tem primazia sobre o Senado.

O aval final ao projeto é previsto para o fim de maio e deve abrir caminho para o retorno à Espanha do ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont, principal promotor do plebiscito separatista de 2017 e que vive em autoexílio na Bélgica.

Puigdemont estuda inclusive se candidatar nas eleições catalãs do próximo dia 12 de maio. "A anistia responde ao objetivo de superar uma fase errônea de repressão judiciária e policial contra um movimento político", disse o dirigente no X (antigo Twitter).

A lei de anistia anulará os procedimentos judiciários e condenações contra pelo menos 400 pessoas, segundo o governo espanhol. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.