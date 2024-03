Bolsas da Europa sobem, com máximas intraday em Frankfurt e Paris, à espera de dados dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/03/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, ampliando ganhos recentes e com novas máximas intraday dos índices acionários de Frankfurt e Paris, enquanto investidores aguardam dados econômicos relevantes dos EUA.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,29%, a 508,78 pontos.

Na ausência de indicadores locais na agenda, investidores na Europa irão monitorar dados econômicos dos EUA nas próximas horas, incluindo pesquisas sobre inflação ao produtor (PPI) e vendas no varejo, que podem influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.

Nas últimas semanas, tem prevalecido a visão de que tanto o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) quanto o Banco Central Europeu (BCE) poderão começar a reduzir juros a partir de junho, quando já terão avaliado mais dados sobre o comportamento da inflação.

Autoridades do Fed e do BCE dizem que precisam de mais evidências de que a inflação está se movendo de forma sustentável para a meta oficial, que é de 2% nos EUA e na zona do euro.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,23% e a de Paris avançava 0,88%, enquanto a de Londres oscilava perto da estabilidade. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,27%, 0,23% e 0,75%, respectivamente.

Mais cedo, o índice acionário alemão DAX atingiu a pontuação inédita de 18.027,56 pontos, enquanto o francês CAC 40 também estabeleceu novo recorde intraday, a 8.209,98 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com