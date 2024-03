Bolha de calor: o que é alerta do Inmet e quais capitais vão ferver?

A onda de calor que atinge o Brasil deve ganhar força nos próximos dias, atingindo principalmente o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

A expectativa é que capitais como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro batam o recorde de maior temperatura de 2024.

Onde recorde de calor é esperado?

Na capital gaúcha, a máxima de 36°C é prevista para hoje, com calor ainda mais intenso, chegando aos 40°C, nas cidades do interior, segundo a Climatempo.

O calor intenso se mantém também em Campo Grande, com previsão de 37°C nesta quinta.

O recorde na cidade de São Paulo deve acontecer amanhã, com 35°C. No interior do estado, Jales e Valparaíso já chegaram a 35,7ºC na tarde de ontem, segundo a MetSul.

Já no Rio, os termômetros podem atingir 39°C no final de semana.

Outros estados devem ter o calor atenuado por fatores como a chuva. Santa Catarina é um deles. No final dessa semana, cidades do oeste, sul e nordeste do estado devem beirar os 40°C, mas pancadas de chuva dificultam uma elevação maior dos termômetros.

Inmet emitiu alerta, mas por quê?

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo por causa do calor extremo em cinco estados no Brasil, válido entre 11 e 15 de março.

O órgão divulga o comunicado para destacar o risco à saúde durante os dias quentes. Os termômetros estarão cerca de 5ºC acima da média para essa época do ano, por um período de três a cinco dias.

Cidades no Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina estão incluídas no alerta.

Por que as temperaturas estão tão altas?

A atual onda de calor é resultado de uma massa de ar extremamente quente combinada com uma bolha de calor sobre o Norte da Argentina e do Paraguai.

A situação afeta o Brasil e os vizinhos sul-americanos.