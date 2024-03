Biden tem vantagem de 1 ponto sobre Trump, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha uma vantagem de 1 ponto percentual sobre Donald Trump para a eleição presidencial de novembro, depois que os dois garantiram apoio suficiente de seus partidos para aparecer na cédula, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Cerca de 39% dos eleitores registrados na pesquisa de uma semana, que foi encerrada na quarta-feira, disseram que votariam em Biden, um democrata, se a eleição fosse hoje, em comparação com 38% que escolheram o ex-presidente republicano Trump. A liderança de Biden estava dentro da margem de erro de 1,8 ponto percentual da pesquisa.

Muitos eleitores permanecem indecisos, com 11% dizendo que votariam em outros candidatos, 5% que não votarão e 7% dizendo que não sabiam ou se recusando a responder.

Ambos os candidatos têm um passivo significativo na primeira revanche da eleição presidencial nos EUA em quase 70 anos, com os eleitores preocupados com a idade de Biden - 81 anos - e os quatro julgamentos criminais que Trump terá pela frente, incluindo acusações de tentar anular sua derrota nas eleições de 2020.

A pesquisa, que entrevistou adultos em todo o país, incluiu muitas maneiras de medir o apoio a Biden e Trump, de 77 anos, e a maioria apontou para uma disputa acirrada.

Trump teve uma liderança marginal entre todos os entrevistados, mas a liderança de Biden entre os eleitores registrados é significativa porque as pessoas que já estão registradas para votar têm maior probabilidade de fazê-lo em novembro. Apenas dois terços dos eleitores elegíveis compareceram às urnas na eleição presidencial de 2020, na qual Biden derrotou Trump.

Nos sete Estados em que a eleição foi mais acirrada em 2020, um grupo que pode ser novamente decisivo em novembro, Trump liderava sobre Biden por 40% a 37% entre os eleitores registrados. Embora as pesquisas de âmbito nacional deem sinais importantes sobre em quem os Estados Unidos votarão, apenas alguns Estados competitivos costumam desequilibrar a balança no colégio eleitoral dos EUA, que é o que decide a eleição presidencial.

Como muitos eleitores não estão entusiasmados com Trump ou Biden, a nova pesquisa mostrou que o candidato independente Robert F. Kennedy Jr. é apoiado por 15% dos eleitores registrados, caso apareça como terceiro candidato na cédula, uma queda em relação aos 17% de uma pesquisa de janeiro.

Aparentemente, Kennedy poderia tirar parcelas semelhantes de votos de Trump e Biden. Quando os entrevistados foram solicitados a escolher entre Trump e Biden sem outras opções, Biden liderou por 50% a 48% entre os eleitores registrados, com 2% se recusando a responder.

Embora Trump tenha derrotado com facilidade a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley na disputa pela indicação do Partido Republicano, conquistando delegados suficientes na terça-feira para ser o candidato do partido, ele tem vulnerabilidades entre os independentes e até mesmo dentro de seu próprio partido.

Apenas cerca de 37% dos apoiadores de Haley planejam votar em Trump agora que ela deixou a disputa republicana, segundo a pesquisa. Cerca de 16% disseram que votariam em Biden e o restante afirmou que votaria em outra pessoa ou não votaria de jeito nenhum.

A pesquisa Reuters/Ipsos coletou respostas online em todo o país de 4.094 adultos dos EUA, incluindo 3.356 eleitores registrados. A margem de erro foi de 1,8 para os eleitores registrados e 1,7 para todos os entrevistados.