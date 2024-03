Biden defenderá que US Steel permaneça controlada por norte-americanos

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - A US Steel Corp, alvo de aquisição Nippon Steel por 14,9 bilhões de dólares, deve continuar sendo uma empresa de propriedade norte-americana e operação nos Estados Unidos, dirá o presidente norte-americano, Joe Biden, em declaração prevista para esta quinta-feira que irá contra o negócio.

Os Estados Unidos precisam "manter empresas siderúrgicas americanas fortes, movidas por trabalhadores siderúrgicos americanos", dirá Biden na declaração, cuja cópia do texto foi obtida pela Reuters.

"A US Steel tem sido uma empresa siderúrgica norte-americana icônica por mais de um século, e é vital que ela continue sendo uma empresa siderúrgica norte-americana de propriedade e operação domésticas", disse Biden.

As ações da US Steel caíam 4,9% nas negociações pré abertura dos mercados nesta quinta-feira.

A Reuters, citando uma fonte, informou na quarta-feira que Biden tinha planos de expressar preocupação sobre a venda da empresa para a Nippon Steel. A questão tem o potencial de ofuscar a cúpula de 10 de abril entre Biden e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que tem o objetivo de impulsionar a aliança de segurança de longa data entre os países.

Em dezembro, a Nippon Steel acertou acordo para comprar a siderúrgica norte-americana de 122 anos de idade por um alto prêmio, apostando que a US Steel se beneficiaria dos gastos e incentivos fiscais do projeto de lei de infraestrutura de Biden.

No entanto, vários senadores democratas e republicanos dos EUA criticaram o acordo, citando preocupações com a segurança nacional ou levantando questões sobre por que as duas empresas não consultaram o principal sindicato da US Steel antes do anúncio.