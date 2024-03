Avião de pequeno porte cai no interior da Bahia

Um avião de pequeno porte caiu em São Sebastião do Passé, município do interior da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 14. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os destroços da aeronave em chamas em uma área não habitada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e foi para o local que, segundo informações preliminares, fica nas proximidades de uma fábrica de parafina. A corporação ainda não havia confirmado, até a publicação desta matéria, informações sobre mortos e feridos no acidente.