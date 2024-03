Até 60 imigrantes podem ter se afogado tentando cruzar Mediterrâneo a partir da Líbia

ROMA (Reuters) - Pelo menos 60 pessoas podem ter se afogado no Mar Mediterrâneo a bordo de uma embarcação que saiu da Líbia com destino a Malta ou Itália, disseram nesta quinta-feira operadores de uma organização de caridade que resgata imigrantes.

A SOS Mediterranee afirmou que salvou 25 pessoas em condições “muito fracas” na quarta-feira, junto com a Guarda Costeira italiana, e que duas outras que estavam inconscientes foram levadas de helicóptero para a Sicília.

O Mar Mediterrâneo é uma das rotas migratórias mais mortíferas do mundo. De acordo com a OIM, agência da Organização das Nações Unidas (ONU), quase 2.500 imigrantes morreram ou desapareceram na região ao tentar cruzar o mar no ano passado. Somente em 2024, já são 226.

“Os sobreviventes partiram de Zawiya, na Líbia, sete dias antes de serem resgatados”, afirmou a SOS Mediterranee na rede social X. “O motor quebrou depois de três dias, deixando o barco perdido e à deriva, sem água e comida por dias. Sobreviventes relatam que pelo menos 60 pessoas morreram no caminho, incluindo mulheres e pelo menos uma criança.”

A OIM afirmou estar “muito perturbada” com os relatos: “Ações urgentes são necessárias para fortalecer as patrulhas marítimas e impedir outras tragédias”, afirmou a agência na plataforma X.

Grupos como o SOS Mediterranee reclamam que o governo de direita da Itália está atrapalhando seu trabalho de resgate de vítimas, forçando-os a viajar para portos distantes para desembarcar imigrantes e às vezes até apreendendo seus navios.

Dados do Ministério do Interior da Itália mostram que 5.968 imigrantes chegaram por mar ao país neste ano, contra 19.937 no mesmo período de 2023.

