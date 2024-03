Ataque com drones contra a Rússia deixa um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas nesta quinta-feira (14) em ataques ucranianos com drones contra a região fronteiriça russa de Belgorod, informou o governador regional, Viacheslav Gladkov.

O Ministério da Defesa russo anunciou que destruiu 14 drones lançados por Kiev durante a noite contra as regiões de Belgorod e Kursk, ambas na fronteira com a Ucrânia.

"Segundo as primeiras informações, um motorista morreu quando seu veículo foi atacado na região de Belgorod, escreveu Gladkov no Telegram. Ele informou que duas mulheres e um homem receberam atendimento.

Duas casas e um estabelecimento médico na cidade de Belgorod foram atingidos pelos drones, segundo o governador.

A pasta da Defesa anunciou que, "ao longo da última noite, foram bloqueadas as tentativas do regime de Kiev de executar ataques terroristas com drones aéreos contra áreas no território russo".

No total, "14 drones foram interceptados e destruídos sobre a região de Belgorod (11) e Kursk (3)", afirma um comunicado.

Os ataques de drones contra o território russo aumentaram com a aproximação das eleições presidenciais na Rússia, de 15 a 17 de março, quando o presidente Vladimir Putin deve conquistar um novo mandato de seis anos.

Dezenas de drones ucranianos foram lançados na quarta-feira contra diversas regiões russas, direcionados principalmente contra locais de infraestrutura energética.

Também nesta quinta-feira, o Serviço Federal de Segurança (FSB) russo anunciou a detenção de quatro supostos membros de um grupo paramilitar pró-Ucrânia que preparava ataques contra o território da Rússia, incluindo o envenenamento de soldados.

"O FSB acabou com as atividades ilegais, em São Petersburgo, de uma célula clandestina do grupo paramilitar ucraniano Corpo de Voluntários Russos", afirmou o organismo de segurança em um comunicado.

A nota acrescenta que os quatro moradores da segunda maior cidade da Rússia "planejavam utilizar uma substância muito tóxica para envenenar os alimentos destinados aos soldados russos".